Kdo by se podíval na poslední dva výsledky hokejistů Litoměřic, možná by zauvažoval, jestli nekouká na tenisové skóre. Stadion totiž po výhře 6:2 v Českých Budějovicích rozprášil na vlastním ledě i Prostějov, který odjel s debaklem 1:6.

Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Roman Dušek

„Věděli jsme, že přijede velká ofenzivní síla, protože Prostějov má dopředu hodně silný mančaft,“ hodnotil zápas trenér Daniel Tvrzník, jehož svěřenci ale hlavní přednosti soka skvěle eliminovali. „Jsem rád, jak to kluci zvládli. Směrem dozadu odehráli skvělý zápas, doma dali šest gólů, takže to mohu hodnotit jen pozitivně a doufám, že to tak bude pokračovat,“ dodal.