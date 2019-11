Litoměřičtí hokejisté slaví další výhru. V Sokolově zvítězili 3:2 po nájezdech. Výhra druhého celku proti předposlednímu se nerodila snadno, což hodnotil navrátilec do klece kališníků Tomáš Král, jenž nepustil v nájezdech ani gól.

„Je to trošku daň za to, že máme jiný režim než ostatní týmy. Oni během reprezentační přestávky natrénují to, co jim nejde, kdežto nám jezdí hráči reprezentovat. Soupeři si trochu oddechnou, naši mladíci sehrají až tři těžká utkání za týden. Proto pro nás jsou ty zápasy po reprezentační pauze těžké. O to víc si ale ceníme získaných bodů,“ hodnotil pro klubový web.

Už v sobotu čeká na Litoměřice tvrdý oříšek, do Kalich arény přijede vedoucí celek tabulky, Motor České Budějovice. Motor je sice rozjetý, ale Stadionu má co vracet, v prvním zápase prohrál 2:6. Start je v 17.00.

Hokej, Chance liga, 21. kolo:

Baník Sokolov – Stadion Litoměřice 2:3 sn (0:1, 0:0, 2:1, -0:0, 0:3 sn)

Branky a nahrávky: 41. Kverka (Vracovský), 58. Křemen (Vrána) – 13. Kadlec (Šik, Marcel), 58. Kropáček (Sklenář, Havelka), rozh. n. Jícha.

Rozhodčí: Pavlovič, Valenta – Votrubec, Ševic. Vyloučení: 8:7. Využití: 0:2. Střely na branku: 26:33.

Litoměřice: Král (A. Beran) – Marcel, Dajčar, L. Doudera, Kukla, Mlčák, Strejček, Krutil – Voženílek, Jícha, M. Kadlec – Korkiakoski, Střondala, Jánský – Štohanzl, Šik, Kangas – M. Havelka, D. Sklenář, Kropáček.