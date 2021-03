Kališníci vstoupili do utkání skvěle, už ve 2. minutě otevřel skóre Berka. V prostřední části navýšili vedení Beran a Konečný, v poslední dvacetiminutovce přidal svůj druhý zásah Berka a bůrem počastoval soupeře Procházka, který stvrdil nadvládu hostujícího celku.

Až za tohoto stavu se vzmohli na čestný úspěch i domácí, šest minut před koncem připravil Krále o čisté konto Haman. Na tříbodovém zisku pro Severočechy, kteří svého soupeře výrazně přestříleli, už to však nic neměnilo a Litoměřičtí si tak definitivně pojistili účast v předkole play-off. Navíc se bodově dotáhli na šestou Porubu.

"Velice důležitý pro nás byl skvělý vstup do utkání. Po té dlouhé cestě jsme se snažili na to koncentrovat a rychlá úvodní branka nám hodně pomohla," hodnotil zápas litoměřický kouč Daniel Tvrzník. "Měli jsme více sil, na soupeři bylo vidět, že má v nohou čtvrteční dohrávku, takže jsme byli živější a po celý zápas lepší. Podle mě to jsou zasloužené tři body pro nás," dodal.

Ve středu čeká jeho svěřence v domácím prostředí Prostějov, start je v 17 hodin.

Hokej, Chance liga, 31. kolo:

Frýdek-Místek - Stadion Litoměřice 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 54. Haman (Klimša, Tomi) – 2. Berka (M. Beran, Miškář), 21. M. Beran (Miškář), 25. Konečný (Procházka), 43. Berka (Jindra, Soukup), 52. Procházka (M. Beran, Kremláček).

Rozhodčí: Ondráček, Marek – Gančarčík, Zedník. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 0. Střely na branku: 28:43.

Frýdek-Místek: Honzík – Haman, Hrachovský, Husák, J. Adámek, Z. Malík, Repe, J. Michálek – R. Veselý, Mikulík (C), Šedivý – Martynek (A), D. Kindl, Klimša (A) – Macháček, Peterek, Tomi – Matiaško, Stuchlík, Ramik.

Stadion LitoměřiceTomáš Král – Marcel, Baláž, Výtisk, J. Holý, Kremláček, Jebavý, Černohorský – Jícha, Válek, M. Kadlec – M. Beran, Miškář, Procházka – Jindra, Soukup, Berka – L. Stehlík, Urban, Konečný.