Litoměřice - Výraznou měrou pomohl ke středeční výhře litoměřického Stadionu nad Hradcem Králové 4:2 v duelu 40. kola I. hokejové ligy útočník Kryštof Kafan (4. 2. 1990, na snímku), který zaznamenal za necelých deset minut hattrick.

Vyhráli jste, vám se navíc utkání zvlášť povedlo, dal jste tři branky.

Určitě se mi hrálo dobře. Dostal jsem více prostoru i v přesilovkách. Kluci mě tam skvěle našli, dvakrát mi nezištně nahrál Marek Loskot a já do toho dvakrát plácl. Na třetí gól mi skvěle přihrál Petr Šinágl před prázdnou branku.

Byly to tedy snadné góly, letos jste snad jednodušší asi ani nedal.

Úplně snadné nebyly, to bych neřekl. Možná až ten třetí. Je ale super, že nám to dnes vyšlo všem.

Dařilo se vám také v obraně, což byla asi velká změna v porovnání s minulým zápasem.

S Mostem to bylo opravdu šílené. Dnes jsme předvedli úplně jiný výkon a podle toho to také vypadalo.

Pamatujete si svůj poslední hattrick?

Bylo to minulý rok v juniorech.

Kdyby vám před zápasem někdo řekl, že to takhle dopadne proti týmu, se kterým se vám letos moc nedaří, věřil byste tomu?

Věděl jsem, že k tomu zápasu přistoupíme úplně jinak než s Mostem a určitě jsme všichni chtěli vyhrát. Šli jsme prostě od první minuty za vítězstvím. Já jsem věřil, že dnes vyhrajeme.

Nepovedený zápas vás tedy nakopl k takovému zlepšení. Určitě byste ale asi byli rádi, kdyby se vyhrávalo i bez takových nevydařených výsledků.

O zápase s Mostem se tu napovídalo plno věcí. Prostě když se hraje s posledním, tak se říká, že se to nepodcení, ale v těch hlavách to tam prostě je. Je to poslední tým a nepřistoupí se k tomu tak, jak by se mělo. Většinou jsme vše dělali napůl. Dnes jsme k tomu přistoupili úplně jinak a podle toho to také vypadalo.

Nemyslíte, že vás v tomto případě také Hradec trochu podcenil?

Věděli jsme, že přijedou se třemi útoky a v závěru jim dojdou síly. My jsme chtěli hrát rychlá střídání na čtyři útoky, abychom byli pořád v tempu. Pořád jsme hráli ze zajištěné obrany a věřili jsme, že tam něco spadne.

Hradec prohrál v posledním zápase s Kadaní, teď jste jej porazili, nyní Olomouc vysoko prohrála také s Kadaní. Nedoufáte trochu v to, že by se mohla opakovat stejná situace?

Já osobně se na ostatní výsledky příliš nedívám. Snažím se soustředit pouze na nás. My prostě chceme udělat play off za každou cenu a neohlížíme se kolem sebe.

Zatím tu pozici v osmičce držíte, ale v těsném závěsu hraje Písek velmi dobře, Šumperk se dotahuje. Není na vás trochu tlak, abyste poráželi také týmy před vámi?

My musíme hlavně porážet i týmy za námi, abychom jim odskočili. Ta poslední čtvrtina sezony je už vlastně jako play off. Musíme bodovat v každém zápase, ať už to bude za bod, za dva, hlavně tedy doma.

