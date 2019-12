Oba celky totiž nabraly v posledních kolech formu. Slovan vyrovnal svou nejlepší loňskou sérii a ve třech zápasech získal sedm bodů. Litoměřice se vrátily na vítěznou vlnu, poslední tři kola zvládly za plný počet bodů s famózním skóre 20:6.

„Po té dobré sérii je nálada v kabině hned lepší. Jde to vidět i na hráčích, kterým se lépe trénuje a zas je to víc baví,“ potvrdil asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. „ Stejně dobře ale musíme přistoupit i k tomuto zápasu,“ varoval zároveň.

„Ústí poslední zápasy sledujeme, víme, že se veze na vlně, ale my jdeme do toho zápasu jako favorit a i přes celkem početné absence se této role nezříkáme. Jedeme do Ústí vyhrát, nic jiného nebereme,“ kontroval litoměřický kouč Daniel Tvrzník.

Tomu se v posledních zápasech rozstřílel finský snajpr Markus Korkiakoski. Naposledy čtyřmi brankami sestřelil Porubu. „V první části sezóny se trochu trápil, jsme rádi, že mu to tam padá. Obecně nemáme se střílením branek problém, náš hokej je postavený na ofenzivě, máme na to dost šikovných hráčů,“ řekl litoměřický kouč, jehož tým se pyšní druhým nejlepším útokem ligy.

ZASTAVIT KULOMET

Právě zastavit obrovskou palebnou sílu Stadionu vidí Roubík jako jeden z klíčů k úspěchu. „Víme, že dávají spoustu branek. Důležité pro nás bude nedostávat góly,“ pravil trochu lakonicky. „Samozřejmě ale nechceme jen betonovat, musíme sami také nějaké góly dát.“

Rozdílný pohled panuje v názoru na derby, jelikož za Litoměřice díky projektu Dukla, i za domácí Slovan, jenž spolupracuje s Kladnem, nastupuje řada hráčů mimo region. „Pro nás to bude nesmírně těžký zápas, roli bude hrát určitě i to, že to je derby. Já osobně mám takové zápasy rád, protože chodí více lidí a má to náboj. Myslím, že i hráči to určitě vnímají,“ nastínil ústecký pohled Roubík.

„Pro mě osobně je to speciální zápas, protože Ústí hodně sleduji a přeji jim v brzké době nějaký restart,“ připustil Tvrzník, jenž v Ústí v minulosti působil ještě coby hráč. „Většina našich hráčů ale není místních, takže to berou jako běžný zápas, přesto se jim snažíme vštípit, že pro fanoušky i lidi kolem klubu jde o prestižní duel.“

Potvrdí Slovan rostoucí fazónu i proti favoritovi, nebo Stadion sestřelí outsidera? Vlastně, derby nemá favorita a dnes to bude platit obzvlášť

Slovan Ústí vs. Stadion Litoměřice



Posledních deset mistrovských zápasů (od nejstaršího z pohledu Ústí):

0:5, 2:3sn, 3:1, 3:1, 4:1, 1:6, 2:4, 2:6, 2:5, 3:6

Slovan Ústí (umístění, V-VP-PP-P, skóre, body):

14., 5-2-3-18, 64:111, 22

Litoměřice (umístění, V-VP-PP-P, skóre, body):

2., 16-3-3-6, 109:71, 57