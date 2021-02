Jaké byly první dojmy po vašem příchodu?

Mladé hráče znám z nároďáku, starší jsou v pohodě. Hrál jsem tu už dříve dva zápasy. Je to tu moc fajn.

Vyhovují vám noví spoluhráči?

Momentálně hraji v lajně s Tomášem Urbanem a Jakubem Konečným, s těmi se znám z národního týmu. Hraje se mi s nimi moc dobře. Vyhovíme si.

Líbí se vám zdejší zázemí?

Máme tu všechno, od skvělého jídla až po ubytování.

Odkud jste sem přišel?

Z Litvínova. V Litvínově máme juniorku zastavenou kvůli covidu. Takže jsem se dostal sem. Jsem šťastný a snažím se makat a ukazovat trenérům, že na to mám.

Co je vaše silná stránka?

Myslím, že rychlé bruslení.

Proti Trhačům z Kadaně jste dal hattrick, bylo zápisné?

Už na lavičce mi po mém třetím gólu kluci říkali, že to bude drahý. Tak to asi něco stát bude.(smích)

Jaké jsou vaše cíle a jaký je cíl Litoměřic?

Náš cíl je jasný, budeme bojovat o play off. Já osobně bych chtěl hrát extraligu za litvínovskou Vervu.

Vyhovují vám trenéři Bruk a Tvrzník?

Trenéři jsou v pohodě, máme celkem volnost. Není to žádná vojna. Kdykoliv můžeme přijít se poradit. Jsou fajn.

Do Litoměřic často zavítá trenér U20 Karel Mlejnek, je tento dohled motivací?

Pro mě osobně to je motivace. Chci se dostat na mistrovství dvacítek příští rok, ale my musíme hrát na sto procent, ať na to kouká kdokoliv. Hrajeme si o svoji budoucnost.

Nějaký vysněný klub máte?

Určitě Litvínov.

Máte nějaký předzápasový rituál?

Všechno si oblékám od levé strany.

Baví vás hokej bez diváků?

Ke sportu diváci patří, těším se, až se to uvolní.

AUTOR: JAKUB VÍTEK