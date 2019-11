Hokejisté Litoměřic vydolovali ve 25. kole Chance ligy v Třebíči jen bod. Byť nakonec dorovnali dvoubrankovou ztrátu, padli 3:2 po nájezdech.

Stadion Litoměřice ilustrační, hokej ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Domácí vstoupili do zápasu aktivně, odměnou jim bylo v 15. minutě 2:0. Ještě do přestávky však vstřelil kontaktní branku Marcel, čtyři minuty před koncem srovnal Kadlec. Stadion si v závěru vytvořil tlak, vstřelit vítěznou branku se mu ale nepovedlo a přes bezbrankové prodloužení dospěl duel až do samostatných nájezdů.