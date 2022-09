Na první branku čekali diváci až do 23. minuty, kdy poslal domácí do vedení Žejdl, kališníci ovšem zejména díky Janovi Holému, jenž zaznamenal dvě branky a asistenci, otočili na 3:1. Ačkoliv deset minut před koncem zadělal na drama Všetečka, klid dodal Severočechům Filip Kuťák, který dal 251 sekund před závěrečnou sirénou výsledku konečnou podobu.

OBRAZEM: Exústecká legie zařídila první letošní porážku Army

„Na Slavii jsme přijeli s plánem, který kluci drželi celých 60 minut téměř bezchybně,“ pochvaloval si nejen výhru, ale i výkon svých svěřenců litoměřický kouč Daniel Tvrzník. „Bylo to vyrovnané utkání, které se zlomilo v přesilovkách,“ potěšily ho hned tři využité početní výhody. „Domácí své první dvě nevyužili, pak jsme měli přesilovky my a využili je. Ve třetí třetině jsme se dostali do dvoubrankového trháku a následně jsme se více zatáhli. Sice jsme už nebyli tak nebezpeční dopředu, ale zvládli jsme soupeře ubránit, takže cenné body,“ těšil ho plný bodový zisk z venkovního utkání.

Už dnes hostí Stadion Porubu, úvodní buly bude vhozeno 30 minut po páté odpolední.

Sportovní ředitel Stadionu otevřeně: Litoměřice bez Dukly, ale stále s ambicemi

Hokej, Chance liga, 4. kolo:

HC Slavia Praha – HC Stadion Litoměřice 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 23. Žejdl (Všetečka), 50. Všetečka (Klikorka, Růžička) – 30. Holý (Válek), 34. Slavíček (Holý, Kuťák), 46. Holý (Jícha), 56. Kuťák (Válek, Svoboda).

Rozhodčí: Hucl, Květoň, Dědek, Thuma. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 585. Střely na branku: 29:30.

HC Stadion Litoměřice: T. Král – Němec, Marcel, Holý, Výtisk, Mikyska, Hampl, Šindelek – Guman, Kracík, Procházka – Slavíček, Jícha, Válek – Svoboda, Kuťák, Zabloudil – Ramik, Čederle, Gajda.

Příští kolo: Litoměřice – Poruba (26.9., 17.30)