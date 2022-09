Když trefy Marcela, Slavíčka a Válka v první třetině poslaly kališníky do náskoku 3:1, solidně zaplněná Kalich Arena mohla jen stěží tušit, že to jsou jediné přesné zásahy domácích hokejistů v celém utkání. Zubři ve druhé periodě srovnali krok, z kraje posledního dějství pak vystřelil Přerovu výhru Macuh.

"Pokud v polovině zápasu vedeme 3:1, tak si myslím, že prohra je velkou ztrátou. Druhá třetina prostě rozhodla. My jsme udělali spoustu hloupých chyb, propadali jsme v útočném pásmu, ztráceli jsme puky ve středním, vlastně jsme sami dali soupeři šanci vrátit se do utkání," nešetřil kritikou domácí kouč Daniel Tvrzník. "Ve třetí třetině jsme bohužel udělali jednu chybu, kterou zkušené mužstvo potrestá a to se taky stalo. Pak jsme tlačili, ale bohužel Přerov dobře bránil a do vyložených šancí jsme se dostávali těžko. Jsou to ztracené body, musíme zapracovat na odstranění chyb ze druhé třetiny a věřím tomu, že body začneme sbírat," dodal.

Další utkání čeká jeho svěřence v sobotu, kdy zamíří do Pardubic proti místní rezervě extraligového Dynama. Start je naplánován na 18.00.

Hokej, Chance liga, 1. kolo:

Stadion Litoměřice - Zubr Přerov 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: : 9. Marcel (Kracík, Procházka), 10. Slavíček (Holý), 20. Válek (Slavíček, Jícha) – 16. Macuh, 33. Gréč (Březina), 37. Jan Svoboda (Černý), 43. Macuh (Krisl).

Rozhodčí: Petružálek, Mejzlík – Beneš, Kotlík. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 30:28. Diváci: 880.

HC Stadion Litoměřice: T. Král – Výtisk, Š. Němec, Hampl, Holý (A), Marcel, Mikyska, Šindelek – Procházka, Kracík, Guman – Válek, Jícha, Slavíček – Zabloudil, Kuťák, Svoboda – Jiruš, Vitouch, Gajda.