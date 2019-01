Litoměřice - Výhrou zakončili přípravu hokejisté Stadionu Litoměřice, kteří porazili na domácím ledě Baník Most jednoznačně 4:0.

Stadion - Most | Foto: Deník/Karel Pech

V duelu, na který byl vstup zdarma, udeřil Stadion až v závěru první třetiny, kdy se s pomocí teče jednoho z bránících hráčů prosadil Kalla. Krátce po přestávce doklepával na 2:0 Novák a v 36. minutě zajistil domácím další brankou tříbrankový náskok opět Kalla. V poslední části pak po pěkné kombinaci pečetil na konečných 4:0 v přesilovce Bílek.

„Jsme spokojeni s hrou i výsledkem. Hlavně nás však těší, že jsme udrželi vzadu nulu, to před sezonou vždycky zvedne sebevědomí," poznamenal po utkání jeden z domácího trenérského dua Daniel Tvrzník. Ten také prozradil, že tým by se už do pondělního startu v Prostějově příliš měnit neměl.

„Ta sestava bude hodně podobná. Dnes nám ještě chyběl Krstev a také Švagrovský, který asi ještě nebude pro první mistrák k dispozici. Mančaft je ale z devadesáti devíti procent hotový. Možná ještě přivedeme jednoho útočníka."

Litoměřice - Most 4:0

• Branky a nahrávky:19. Kalla, 21. Novák, 36. Kalla (Bílek), 53. Bílek (Kalla, Rys). Rozhodčí: Krob, Vrzáček Folk, Ševic. Vyloučení: 6:5. Využití:1:0. Třetiny:1:0, 2:0, 1:0.

• HC Stadion Litoměřice: Král (Přikryl) - Šulc, Mikliš, Plášil, Míka, D. Bílek, Špelda, Málek, Kolář - Rys, Kalla, V. Bílek - Novák, Chlapík, Ondráček - Procházka, Schwamberger, Dvořáček - Doležal, Antončík, Kim.

• HC Baník Most: Horák (Truhlář) - Hora, Čížek, Kousalík, Charousek, Kasal, Havelka, Grin - Tauš, Divíšek, Nedrda - Bojer, Alinč, Petruška - Zavřel, Smolka, Písařík - Mical, Hanzl, Čmolík.