Hokejisty Litoměřic čeká ve středu 9. prosince poslední domácí duel v roce 2020. Od 16 hodin vyzvou překvapení z Benátek nad Jizerou, celek, který se z loňského chvostu tabulky vyšvihl prozatím na druhou příčku.

Hokejisté Litoměřic ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Litoměřicím se po restartu zatím nedaří, prohrály pět ze šesti duelů. Navíc na začátku prosince přišly o řadu talentovaných mladíků, kteří už se na posledním kempu chystají na odlet do Kanady na MS do 20 let, kádr tak doplnili hráči z reprezentační osmnáctky či litoměřičtí junioři.