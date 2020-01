Jen na chvíli se zastavil zběsilý kolotoč hokejové Chance ligy. V sobotu už severočeské celky rozehrají sedmé nadstavbové kolo.

Stadion Litoměřice ilustrační, hokej ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Důležitý souboj čeká na Litoměřice, které se vinou zranění a absencí způsobených účastí reprezentantů do 20 let na MS propadly až na pátou příčku. Hrát navíc budou na ledě sedmé Slavie Praha, která už ale ztrácí jen dva body. Trenéři ale nevěří, že by po čtvrtfinálovém neúspěchu dvacítky mohli počítat s rozšířením sestavy.