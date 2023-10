Sokolov, Zlín, Kolín, Frýdek-Místek, Znojmo, Slavia. Pražský celek se stal šestou obětí litoměřických hokejistů v řadě, ti díky dalšímu tříbodovému zisku poskočili už na třetí příčku druhé nejvyšší soutěže.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Severočeši museli proti celku svého bývalého trenéra Daniela Tvrzníka otáčet skóre, ve 25. minutě totiž poslal hosty do vedení Žovinec. Těsně před koncem druhého dějství ovšem srovnal Kuťák, poslední třetina už střelecky patřila jen Litoměřicím. Ve 46. minutě se ve vlastním oslabení prosadil Kordule, pojistku přidal tři minuty před koncem Guman.

"Od začátku to bylo pěkné utkání, oba týmy byly dobré, ale byl to těžký zápas. Vyvarovali jsme se zbytečných chyb, které umíme vymyslet a myslím si, že to byl klíč k úspěchu," líčil po utkání asistent domácího kouče Miroslava Přerosta František Ptáček.

"Hokej byl spravedlivý, za náš vstup do zápasu a za celou první třetinu jsme si nic jiného nezasloužili, než zápas prohrát. Jedním slovem to byla tragédie, nebylo tam vůbec nic," popisoval svůj návrat do Kalich Areny Daniel Tvrzník. "I když náš výkon v průběhu zápasu šel nahoru, tak se opět rozhodlo při přesilovce a myslím si, že domácí zaslouženě zvítězili," dodal.