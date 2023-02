Kališníci vstoupili do utkání skvěle, už v 5. minutě je poslal do vedení Josef Jícha, i zbytek úvodní periody vypadal z domácího pohledu více než nadějně. Ve druhém dějství však dominovali Jestřábi a po třech brankách v síti Tomáše Krále to vypadalo na pátou litoměřickou porážku za sebou.