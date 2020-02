Kališníci dokázali otočit nepříznivý vývoj, soupeř ale v prostřední části srovnal na 2:2. Ve třetí třetině nejprve vrátil Stadionu vedení kapitán Voženílek a půl minuty před koncem zdánlivě pečetil výhru Matěj Beran ranou do prázdné branky, jenže slávisté se nevzdali a pět sekund před koncem ještě stihli jeden zásah.

Hned po něm se do sebe pustili domácí Šteiner a hostující Havelka, což sudí ocenili pěti minutami plus trestem do konce utkání pro oba kohouty. Ačkoliv navrch měl domácí bijec, na litoměřické radosti už to nic nezměnilo.

"Věděli jsme, že Slavia prožívá výborné období a má za sebou úspěšnou sérii, dneska jsme ale byli po celý zápas lepší a zaslouženě jsme získali tři body. Škoda jen neproměňování šancí, mohli jsme rozhodnout daleko dříve a vyhnout se tak nervóznímu závěru," řekl po utkání trenér Litoměřic Daniel Tvrzník.

Chance liga: 51. kolo:

Slavia Praha – Stadion Litoměřice 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 2. Š. Jelínek (Všetečka, Vlček), 30. Vrdlovec (Vlček, Šteiner), 60. Kohút (Hejda, Barák) – 5. Strejček (Jícha, M. Kadlec), 20. M. Kadlec (Gaspar), 47. D. Voženílek (Korkiakoski, Gaspar), 60. M. Beran (D. Voženílek)

HC Stadion Litoměřice: A. Beran (Škorpík) – Marcel, Klejna, Jebavý, Klikorka, Gaspar, Strejček, Baláž – D. Voženílek, Korkiakoski, M. Beran – Jánský, Jícha, M. Kadlec – Jindra, Morong, Kangas – Kropáček, M. Havelka, D. Sklenář.