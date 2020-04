Už během přípravy na dlouhodobou část se hokejový tým Stadionu Litoměřice účastnil čtvrtého ročníku Běhu pro hospic sv. Štěpána. Vedle pětice hráčů hlavního týmu podpořili dobrou věc také mládežníci. Klub věnoval podepsaný dres Aleše Pavlase, prostřednictvím této akce se vybralo více než půl milionu korun. V září slavilo město Litoměřice 800 let od svého založení. Hokejisté nastoupili ve speciální edici dresů, jejíž dražbou se podařilo získat 44 150 korun. Tyto finance pomohli fanouškovi Tomášovi, který byl vybrán jako účastník pořadu Mise nový domov.

Třetí charitativní akce byla spojená s oblíbeným seriálem Lajna. Litoměřičtí trenéři přišli na rozbruslení zápasu se Slavií v holinách a na střídačce nechyběla ani sláma a vidle. Obě mužstva holiny podepsala, a pak šly do aukce. Výtěžek pomohl hospicu sv. Štěpána. Stadion se podílel také na charitativním týdnu Chance Ligy. Kromě jiného fanoušci naházeli na led při duelu se Vsetínem 934 plyšáků. Proběhla také internetová aukce originální hrané hokejky Vojtěcha Střondaly nebo dresů Patrika Marcela z ročníku 2018-2019.

V období Vánoc přichystalo vedení litoměřického hokeje další akci. Fanoušci si v aukci mohli vybrat, která přání pacientů hospicu sv. Štěpána splní a vydraží jakýkoliv dárek. Stadion za vybrané peníze od lidí dárky nakoupil a předal. Hokejové Litoměřice ve spolupráci s Kapkou naděje zvyšovaly povědomí o rakovině. Akcí O kapku lepší hokej podpořili boj s leukémií. Fanoušci si na podporu tohoto projektu mohli koupit oranžovou stužku.

Předposledním charitativním projektem byla akce Legenda legendám. Ve skupině o pořadí v play-off nastoupil Stadion v domácím prostředí ve speciálním dresu, který zdobil portrét Martina Škouly. Dresy šly do aukce, díky níž se podařilo vybrat přes 31 tisíc korun. Finanční prostředky šly na nadační fond Ivana Hlinky. Poslední akcí je plánovaná dražba retrodresů, v nichž nastoupili hráči Litoměřic a Českých Budějovic. Severočeši slavili 70 let hokeje ve městě, Budějovice 60 let od vítězství v celorepublikovém poháru.