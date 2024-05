Hokejisté Litoměřic v poslední sezoně dokráčeli až do semifinále play-off Chance ligy, kde vypadli se Zlínem. Prožili tak nejlepší sezonu v historii. Na přelomu dubna a května oznámil Stadion první změny.

Hokejisté Litoměřic - ilustrační foto. | Foto: hclitomerice.cz

Stadion před následující sezonou hlásí obměnu realizačního týmu. Na litoměřické lavičce končí hlavní trenér Miroslav Přerost i jeho asistent František Ptáček, který působil i v roli kondičního kouče. Pod Radobýlem nebude pokračovat ani kustod Martin Kučera.

„Míra Přerost u nás působil na různých pozicích spoustu let, patří mu velké poděkování za to, kolik zkušeností nám všem předal. Je to veliký odborník a účast v semifinále byla vrcholem naší spolupráce. Přeji mu hodně štěstí,“ řekl pro klubový web Jan Fišera, předseda klubu.

Patrik Mikyska: Konec fotbalu v Terezíně? Strašně ošklivá vzpomínka

„Franta Ptáček u nás nakonec zvládl pouze jednu sezonu a dal přednost jiné nabídce. Nezbývá, než mu poděkovat za odvedenou práci v úspěšné sezoně a popřát mu hodně úspěchů v jeho budoucí kariéře,“ pokračoval Fišara.

O nových trenérech bude klub informovat v následujících dnech. Složení nového realizačního týmu se řeší a bude známé na začátku letní přípravy, který je stanoven na 6. května.

Stadion opouští hned několik hráčů, kteří nastupovali v posledním ročníku. Pod Radobýlem nebude pokračovat například brankář Oldřich Cichoň, obránce Patrik Husák či útočníci Svoboda s Jíchou.

Již známý je odchod nejproduktivnějšího útočníka Přemysla Svobody, jehož přání bylo odejít do zahraničí. Spolu s ním nebude v týmu pokračovat Josef Jícha, druhý nejproduktivnější hráč litoměřického klubu v historii, jenž se rozhodl pro nabídku z extraligy.

Po jedné sezóně se s Kalich Arenou loučí dvaadvacetiletý brankář Oldřich Cichoň, který se po odchodu Lukáše Paříka do vyšší soutěže stal neotřesitelnou jedničkou týmu. Společně s play-off odchytal 43 duelů a především ve vyřazovací části exceloval (93,8 % úspěšnost zákroků).

Pokračovat v modro-oranžovém nebude ani mladý brankář Oliver Šatný, obránci Patrik Husák, Vítek Benda, David Aubrecht, Jakub Kroupa, Michael Krutil a útočníci Markus Korkiakoski či Jan Cikhart.

Zdroj: Deník/František Bílek

„Někteří hráči se rozhodli pro jiné nabídky, jiným jsme smlouvu nenabídli my, nebo budou bojovat o svoji pozici v mateřském klubu. Všem děkuji za jejich zapojení v Litoměřicích a přeji jim spoustu budoucích úspěchů. Stále však probíhají jednání o smlouvách na novou sezonu, další hráče a členy realizačního týmu začneme postupně představovat v příštích dnech,“ uvedl Fišara.

Litoměřice mají novou posilu do branky. Po pěti letech se vrací odchovanec Martin Michajlov. Třicetiletý gólman v posledních letech působil ve Slavii a Sokolově. Nyní znovu oblékne kališnický dres.

„Martin je naším kmenovým hráčem a když jsme tvořili novou brankářskou dvojici, rozhodli jsme se jej oslovit. Je to vyspělý brankář i osobnost, zná velmi dobře zdejší prostředí, do týmu bez problémů zapadne a určitě mu svými výkony pomůže. Je dobře, že se k nám vrací další odchovanec, který má s první ligou velké zkušenosti,“ řekl k příchodu staronové posily předseda klubu Jan Fišera.