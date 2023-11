Brankář hokejových Litoměřic Lukáš Pařík míří do extraligového Liberce. Kališníci za něj ale sehnali kvalitní náhradu, která má zkušenosti i ze zámoří.

Oliver Šatný je v plné přípravě na svou novou misi. | Foto: Tomáš Danko

V pátek Litoměřičtí přišli o svou oporu mezi třemi tyčemi, která letos odchytala 14 zápasů, během níž si držela úspěšnost zákroků nad 91%. Zájem o něj projevil extraligový Liberec, který se musel vyrovnat s absencemi na brankářském postu.

„S Lukášem jsme měli od začátku dohodu, že ho v případě zájmu z extraligy uvolníme. Jsem rád, že nakonec bude působit v Liberci a je zde tedy šance, že se v naší brance ještě objeví. Lukáš při návratu na široká kluziště odvedl velký kus práce a rychle si zvykl na evropský hokej, což se pozitivně projevilo na jeho výkonech. Děkujeme mu za jeho služby, naše postavení v tabulce je i jeho velká zásluha," uvedl k odchodu mladého brankáře šéf litoměřického klubu Jan Fišera.

NÁHRADOU ŠATNÝ

V neděli už Stadion oznámil náhradu, fanoušci se mohou těšit na Olivera Šatného. Dvacetiletý brankář má na svém kontě i zámořské zkušenosti a na severu Čech podepsal kontrakt do konce sezóny.

„Jedná se o mladého perspektivního brankáře, který má zkušenosti jak z kanadské juniorky, tak z mládežnických reprezentací. V kontaktu jsme byli již delší dobu a usilovali jsme o to, aby byl u nás až do konce sezony, což se nakonec povedlo," řekl k nejnovější akvizici pro klubový web Jan Fišera.

„Dostal jsem informaci, že by o mě byl v Litoměřicích zájem. Hned na to jsme si zavolali s trenérem brankářů a za pár hodin bylo hotovo. Myslím si, že je to pro mě skvělá šance se dál rozvíjet a nemůžu se dočkat prvního zápasu," doplnil ke svému dalšímu angažmá mladík, který nastoupil také za české mládežnické reprezentace a účastnil se i nováčkovského kempu Buffala Sabres. Dvě sezóny poté odehrál v kanadské QMJHL.