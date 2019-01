Litoměřice – Z porážky v Ústí se rychle oklepali. Hokejisté prvoligového Stadionu Litoměřice zvládli další přípravný duel, ve kterém přestříleli v Kalich Aréně Kadaň 6:2.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Domácí udeřili jako první v osmé minutě, kdy byl na brankovišti nejdůraznější Škop. Druhou trefu přidal po sólovém úniku ve vlastním oslabení přesným bekhendem Čermák.



Vstup do druhé třetiny vyšel naopak lépe hostujícímu celku, ve 22. minutě se trefil k tyči Opalek.



Gól Kadaň nabudil, zvýšila aktivitu, ale v polovině duelu inkasovala potřetí z hole Rubeše. A dvě minuty před přestávkou využil Stadion Husákem přesilovku. Po dalších dvou střelách Nováka vedly Litoměřice v poslední části už 6:1. Hosté, kteří pak přitvrdili, stačili jen snížit.



„Výsledek asi neodpovídá naší hře. Ta se začala krystalizovat v té třetí třetině, kdy už jsme hráli dobře na rozdíl od té první, kdy byl náš výkon trochu unavenější oproti soupeři a je štěstí, že jsme neinkasovali, ale naopak se nám podařilo dát dvě branky.



Více štěstí jsme dnes tedy měli rozhodně my. Musím vyzdvihnout ten závěr, kdy sice Kadaň trošku herně odešla a my jsme byli trochu lepší.



Samozřejmě to bereme jen jako přípravu. Nám chyběli hráči, jim chyběli hráči a vše ještě ukáže čas. Neřekl bych, že výsledek 6:2 odpovídá tomu zápasu, podle mě to bylo vyrovnané, když půlku utkání byla lepší Kadaň, druhou půlku zase my," zhodnotil duel jeden z litoměřických koučů Jiří Doležal.



Už v pátek čeká na hokejisty litoměřického Stadionu další přípravný duel, od 20 hodin nastoupí v Drážďanech.





HC Stadion Litoměřice - SK Kadaň 6:2

• Branky a nahrávky: 8. Škop (Brém), 17. Čermák, 30. Rubeš (Čermák, Chabada), 38. Husák (Jánský), 42. Novák, 50. Novák (Rubeš) – 22. Opalek, 52. J. (Kopáč). Rozhodčí: Krob – Ševic, Votrubec. Vyloučení: 6:7, navíc Seman 10 min. OT, Stehlík 5 min. + do konce utkání – Jánský 5 min. + do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 460.



• Litoměřice: Přikryl – Husák, Míka, Žovinec, Opava, Smetana, Skřivánek, Müller – Chabada, Rubeš, Čermák – M. Novák, Hašek, Jánský – Racek, Brzobohatý, Doležal – Škop, Brém, Brandejský.



• Kadaň: Strmeň (30. Boška) – Stehlík, Tejnor, Horváth, Rutta, Opalek, Kopáč, Pelc, Dobrovolný – Hromas, Kůs, Mainer – Fronk, Hanták, Chlouba – Deveri, Seman, Jíra – J. Novák, L. Novák, Hammerbauer.

Alexandr Stys