Podle papírových předpokladů snadné utkání. Litoměřice nakonec zdolaly poslední Kadaň 4:2, procházka růžovou zahradou to ale určitě nebyla.

„Takovéto zápasy, kdy musíme potvrzovat roli favorita, jsou pro nás strašně náročné, protože máme mladý tým,“ uvědomoval si po zápase trenér kališníků Daniel Tvrzník. „Bylo to o nás. Jak se k tomu postavíme a s jakou zodpovědností do zápasu půjdeme,“ souhlasil Daniel Voženílek, který potvrdil svou skvělou formu a otevřel skóre zápasu.

Když zvýšil ve 24. minutě na 2:0 proměněným trestným střílením Korkiakoski zdálo se, že Stadion houževnatého soka definitivně zlomil, jenže hosté dokázali před poslední dvacetiminutovkou snížit na 1:2. „Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do utkání. Vytvářeli jsme si spoustu šancí, které jsme ale neproměňovali. Podle mě to v půlce zápasu mělo být 5:0, místo toho ale po hrubce inkasujeme kontaktní gól a klepeme se o výsledek,“ přemítal Tvrzník. „Gól na 3:0 nás naštěstí uklidnil a pak už jsme to v klidu dohráli.“

„Hra Kadaně rozhodně neodpovídá tomu, že mají v tabulce jediný bod,“ smekl před soupeřem i Voženílek. „Dvě třetiny jsme se snažili být vyrovnaným soupeřem a úspěšně jsme bránili. Dobře jsme plnili pokyny, které jsme si řekli. Trochu náš výkon srážely přesilovky, které nám ještě moc nejdou. V posledním dějství jsme chtěli ještě s výsledkem něco udělat, ale dostali jsme dvě laciné branky po hrubých chybách,“ všiml si kadaňský trenér Tomáš Hamara, který i v dlouhém černém tunelu vidí světýlko naděje. „Jinak si ale myslím, že se pomalu ve výkonu zvedáme. Řekl bych, že jsme v tomto utkání zatím měli nejvíce brankových šancí z celého dosavadního průběhu soutěže, které jsme ale neproměnili.“

SLEZSKÝ VÍKEND

Na kališníky čeká víkendový pobyt ve Slezsku, kde svedou dvě těžké bitvy. V sobotu od 17 hodin nastoupí proti Porubě, která se zatím drží na předních příčkách tabulky, o den později hrají od 18 hodin na ledě Frýdku-Místku.

„Momentálně hodně lepíme sestavu, zranění je brankář Král a čtyři beci ze základu, proto teď musel do obrany i Markus Korkiakoski. Věřím, že alespoň dva obránci se nám do tohoto výjezdu uzdraví a urveme alespoň jednu výhru,“ řekl před náročným dvojutkáním na východě republiky Daniel Tvrzník.