„Odehráli jsme dobré utkání proti kvalitnímu soupeři. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát spíš my. Zápasu by slušela i remíza,“ pravil po utkání trenér Litoměřic Daniel Tvrzník.

DAŇ ZA DUKLU

Podle něj zaplatil jeho tým daň za mládežnický projekt Dukla. „Kdybychom tu měli zkušenější hráče, zápas bychom zvládli. Na druhou stranu se to kluci musí naučit a vzít si ponaučení z chyb.“

I přes porážku litoměřický kouč své ovečky pochválil, mrzely ho jen smolné branky, které inkasovali kališníci v oslabení. Těch odehráli celkem sedm. „Při hře pět na pět jsme soupeře téměř k ničemu nepustili. Kluci si proto i před prohru zaslouží pochvalu.“

To v Ústí nad Labem mohli slavit výhru oslazenou hned několika pozitivy. Čisté konto, nadvláda v derby a další úprk kadaňským Trhačům v tabulce. Přesto asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík příliš nejásal.

ÚSTÍ VÝHRU UBOJOVALO

„Dnes to byl hrozný zápas, myslím si, že z obou stran,“ začal trpce i přes jasnou výhru 4:0. „Ono to skóre vypadá jednoduše, ale bylo to těžké a ubojované vítězství. Na začátku měly šance oba týmy, my jsme naštěstí neinkasovali. Povedlo se nám dát první branku, což nás trochu uklidnilo, nakonec jsme přidali ještě tři,“ doplnil hodnocení zápasu.

„Podle mě jsme byli trochu opaření z porážky v Kadani, proto byl začátek vlažnější,“ souhlasil autor jedné z branek Slovanu Ondřej Bláha. „Od druhé třetiny se to zvedlo a byli jsme lepší, podle mě jsme tři body získali právem.“

Chance liga rychle kvapí, další kolo čeká oba týmy už dnes. Kališníci se vydají na dlouhou cestu do Havířova, Slovan zamíří do Sokolova. „Od první třetiny musíme zvýšit nasazení. Sokolov je velice nebezpečný soupeř. Musíme se více tlačit do brány, hrát bez faulů, jít do toho s hlavou nahoře a udělat co nejlepší výsledek,“ zmínil před zápasem s posledním celkem tabulky Bláha.