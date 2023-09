Po báječném vykročení do nové prvoligové sezony hokejisté litoměřického Stadionu podruhé v řadě padli. Po premiérové venkovní porážce ve Vsetíně, prvně nestačili na protivníka ani na domácím ledě. Podlehli s Horáckou Slavií 3:5.

Litoměřičtí hokejisté prohráli v první lize druhý zápas v řadě. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Domácí v střetnutí 4. kola nedokázali zastavit třebíčského Martina Dočekala, jenž vsítil čtyři branky a přidal asistenci.

"Na zápas jsme se nějak připravili, ale bohužel jsme začali hrát úplně něco jiného. Když jsme se ve druhé třetině nadechli, tak hloupým zaváháním jednotlivců se nám utkání vymklo,“ litoval litoměřický trenér František Ptáček s tím, že Třebíč hrála chytře a jednoduše.

"Věděli jsme, jak jsou Litoměřice hlavně v útočné fázi a v přesilovkách kvalitní, nemají problém střílet góly. V prvé řadě jsme se tedy snažili hrát disciplinovaně a to se nám myslím povedlo. Měli jsme slušnou první třetinu, i když skončila 1:1. Ve druhé jsme byli disciplinovaní, soupeř fauloval a my dali góly i z přesilovky a šli jsme do vedení. Samozřejmě jsme věděli, že domácí mají takovou sílu, že jsou schopní se na nás dotáhnout. Pomohli si přesilovkou, ale my jsme obětavou a trpělivou hrou dokráčeli ke třem bodům. Jsme za to hodně rádi a mužstvo tu nechalo všechno," hodnotil duel Kamil Pokorný, trenér SK Horácká Slavia Třebíč.

První liga hokeje, 4. kolo:

Litoměřice - Třebíř 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. Guman (Černohorský, Tomek), 22. Costa (Tomek, Ton), 46. Jícha (Sihvonen, Husák) – 11. Dočekal (Vodný), 26. Dočekal (Michálek, Vodný), 28. Dočekal (Bittner), 31. Dočekal (Michálek, Vodný), 58. Bořuta (Dočekal, Michálek). Rozhodčí: Horák, Petružálek – Kokrment, Baxa. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváků: 783. Střely na branku: 27:38. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:4, 3:4, 3:5.

Litoměřice: Cichoň – Černohorský, Kroupa, Pavlák, Husák, Aubrecht, Tomek – P. Svoboda, Jícha, Sihvonen – Ton, Kuťák, Guman – Korkiakoski, Costa, Chlubna – Cikhart, Hrabík, Kordule – Vopat.

Třebíč: Mičán – Bořuta, Furch, Štebih, Baláž, Vodička, Poizl – Dočekal, Bittner, Psota – Vodný, Malý, Ferda – Maty. Svoboda, Michálek, Frömel – Michalčuk, Berka, L. Stehlík – Matě. Svoboda.