"Bylo to pro nás důležité utkání v boji o šestku a zvládli jsme ho, myslím si, že se ctí. Náš záměr byl hrát disciplinovaně a pokorně, odevzdat co nejlepší výkon pro tým a ne pro jednotlivce, kteří by se chtěli ukázat divákům. Jeli jsme sem hrát i uspět jako tým a to si myslím, že se nám povedlo," pokračoval.

Kališníci položili základ k úspěchu už v 1. třetině, kdy otevřel skóre Svoboda, ve druhé dvacetiminutovce přidali Severočeši další dvě trefy zásluhou Koláčka a Procházky. V poslední periodě přidal pojistku Guman.

Kališníci uspěli v Sokolově, k jistotě čtvrtfinále jim chybí dva body

Stadion tak pokazil domácím oslavy vítězství v základní části, což je pro Třebíč historickým úspěchem. "Motivaci domácích mi nepřísluší hodnotit, my jsme sem jeli se záměrem bodovat a to pro nás bylo důležité. Směrem k domácím posíláme gratulaci k tomu, co se jim povedlo v základní části, ale tyhle aspekty jsme vůbec nevnímali. Jeli jsme sem s určitým úkolem, který jsme chtěli splnit a nakonec se nám ho i splnit povedlo," řekl dále Skuhrovec.

Litoměřice tak bodovaly proti Třebíči v každém letošním utkání. "Dá se říct, že se nám na Třebíč daří, ale tak to někdy je, že některým týmům se na některé daří, na jiné nedaří. Tohle jsme ale v hlavách vůbec neměli, vůbec jsme s tím nespekulovali. Musím říct, že když náš tým viděl postavení soupeře v tabulce, o to hrál pokorněji a disciplinovaněji, což nám celkově pomohlo."