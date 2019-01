Litoměřice – Hokejisté Litoměřic vstoupí dnes, v pondělí 7. ledna, v 18.00 do zápasového kolotoče roku 2019. Domácí duel s prostějovskými Jestřáby totiž bude prvním v novém roce.

Litoměřický Stadion si odvezl výhru také z Ústí nad Labem, kde ovládl druhé letošní derby v poměru 4:2. Stadion Litoměřice, ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Litoměřičtí po delší době vypadli z elitní osmičky, z deváté příčky však ztrácejí na Slavii pouze bod a navíc mají dva zápasy k dobru. Prostějov je aktuálně pátý, pokud by však Stadion uspěl, může se dotáhnout na šestibodový rozdíl, rovněž se dvěma zápasy k dobru.

„Se soupeřem jsme dvakrát smolně prohráli, z toho jednou až na nájezdy, což bychom nyní rádi napravili,“ připomněl porážky 4:5, respektive 3:4 po nájezdech domácí kouč Daniel Tvrzník. „Mají hodně zkušené mužstvo, proto budeme muset předvést zodpovědný a disciplinovaný výkon korunovaný především rychlým a bruslivým hokejem,“ přidal recept na úspěch.

Domácímu celku vypomůže Petr Jánský, jehož poslal Litvínov z Ústí nad Labem do Litoměřic, a také obránce Tomáš Kvapil. Už na Slavii naskočil Adam Rulík. Naopak k dispozici stále nejsou reprezentanti do 20 let. „Kvasnička ani Pour ještě nebudou, Gaspar je bohužel dlouhodobě zraněný,“ zalitoval domácí lodivod.

Jeden důvod k radosti už kališníci měli. Litoměřická rezerva totiž porazila v krajském přeboru sousední Roudnici, na jejímž ledě získala tři body po výhře 5:2. Poslední místní zástupce v soutěži, celek Lovosic, musel domácí duel s Kadaní B odložit z důvodu havárie na zimním stadionu. Soutěž pokračuje už ve středu, Litoměřice B přivítají Kadaň B, duel Lovosic s Kláštercem je odložen.