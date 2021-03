Kališníci se po výprasku v Jihlavě vrátili na vítěznou vlnu a jejich bilance čítá už devět výher z posledních deseti utkání. Navázat budou chtít v domácím prostředí, kde se jim daří, proti Benátkám, ty však nebudou snadným soustem.

Hosté totiž ještě živí reálnou naději na předkolo play-off, na Ústí nad Labem ztrácí pouhé tři body. V úvodním letošním klání navíc v Kalich aréně padly pouze 1:3. I nyní se bude hrát na ledě Litoměřic, v Benátkách už totiž rozpustili led. "Ve hře byly varianty tréninkové haly v Liberci, nebo u nás, v Litoměřicích. Nakonec jsme se dohodli na druhé možnosti," řekl litoměřický kouč Daniel Tvrzník.

Jeho tým už sice nemá možnost přímého postupu do čtvrtfinále, naopak si ale zajistil, že předkolo načne na domácím ledě. Nyní jde o to si pozici co nejvíce vylepšit. Stadion je bodově srovnaný s Porubou, s níž má lepší vzájemnou bilanci, a Vsetínem (horší vzájemná bilance). Pokud by zůstaly bodově stejně všechny tři celky, vyjde z minitabulky nejlépe Vsetín, Litoměřice budou druhé, Poruba třetí. O další bod zpět je Třebíč.

Předposlední domácí zápas kališníků v základní části odstartuje v sobotu v 17 hodin.