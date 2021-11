Kališníci o svém triumfu rozhodli už v první polovině utkání. Nejprve ovládli úvodní dvacetiminutovku 3:0, v té druhé sice neproměnili trestné střílení, avšak chvíli po kontaktní domácí brance dokázali znovu odskočit na tříbrankový rozdíl.

"Myslím si, že zápas rozhodla první třetina, jinak to byl vyrovnaný hokej. My jsme byli produktivní, dali jsme tři góly, takže to pro Slavii bylo hodně kruté. Klíčový moment byl, když Slavia snížila na 1:3 a my jsme hned využili přesilovku na 4:1. Tam se zápas definitivně zlomil. Pak jsme to v klidu dohráli," souhlasil s klíčovými momenty trenér Litoměřic Daniel Tvrzník.

Kališníci tak nadále drží druhou příčku, ve středu vyzvou od 17.30 doma Porubu.

Hokej, Chance liga, 29. kolo (předehrávka):

Slavia Praha - Stadion Litoměřice 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Jaroslav Brož (T. Pšenička, Daniel Krejčí) – 5. Klikorka (Malát, Kracík), 15. M. Kadlec (Martin Procházka, R. Přikryl), 19. Sihvonen (R. Přikryl, Válek), 33. Kracík (Válek, Koláček), 52. Martin Procházka (M. Kadlec, J. Holý), 54. Kracík (Malát, Koláček).

Rozhodčí: Jechoutek, Pilný – Baxa, Bělohlav. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 453. Střely na branku: 23:32.

HC Slavia Praha: Michajlov (20. Málek) – Krejčí, Veber, Duda, Havel, Hejda, Hovorka, Zelingr – Machač, Knotek, Bílek – Vlček, Žejdl, Kern – Brož, Pšenička, Šteiner – Petrov, Doležal, Havrda.

HC Stadion Litoměřice: Král (Sklíba) – Marcel, Pinkas, Výtisk, Holý, Klikorka, Černohorský – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, Jícha, M. Procházka – Malát, Kracík, Kadlec – Urban, Koláček, Routa – Rouha.