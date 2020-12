Další dvě venkovní utkání během jediného výjezdu čekají na hokejisty Litoměřic. Ti nastoupí už dnes, ve čtvrtek, v Přerově, o den později hrají na ledě Prostějova.

Hokejisté Litoměřic ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Litoměřicím bude v pěti prosincových duelech chybět hned čtrnáct hráčů, kteří byli nominovaní do širšího reprezentačního výběru do 20 let na poslední přípravný kemp před MS ve Vyškově. "Není to ale tak, že bychom najednou neměli s kým hrát. Čtyři hráči z té čtrnáctky nám ještě vypomohou v těchto dvou duelech, navíc jsme měli v hledáčku nějaké kluky z reprezentace do 18 let," řekl před odjezdem do Přerova trenér Daniel Tvrzník. "K tomu tam máme i nějaké kluky, z naší juniorky, které jsme si třeba postahovali ze druhé ligy, vrací se nám také náš odchovanec Jakub Černohorský," vypočítal dále.