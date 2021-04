Stadion dělilo od semifinále 114 vteřin! Dukla vydřela ve 2. prodloužení 7.zápas

Hokejisté Litoměřic měli postup do vytouženého semifinále na dosah. V šestém zápase vedli nad Jihlavou 2:1, Dukla však 114 sekund před koncem srovnala a duel dospěl až do druhého prodloužení. V něm poslal sérii do 7. zápasu v 89. minutě Jan Strejček.

Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. zápas čtvrtfinále play-off. | Foto: Stadion Litoměřice/Martina Kramerová

Byli tak blízko! Kališníci v šestém zápase čtvrtfinálové série druhé nejvyšší soutěže týrali favorita z Jihlavy. Ještě dvě minuty před koncem drželi postupový stav, jenže hostům vyšel risk bez brankáře. Tří a půl hodinovou bitvu pak rozsekl ve druhém prodloužení Jan Strejček, jenž poslal sérii k sedmému rozhodujícímu mači zpět na Vysočinu. Do utkání vstoupili lépe hosté, kteří po první třetině vedli 1:0 zásluhou Matěje Pekra. Svěřenci Davida Bruka a Daniela Tvrzníka ale skóre otočili. V polovině zápasu srovnal krok Lukáš Válek, čtvrt hodiny před koncem překlopil misky vah na domácí stranu Lukáš Stehlík. Jihlavští se tlačili za vyrovnáním, dočkali se ale až pouhých 114 sekund před koncem, kdy jim se štěstím vyšel risk bez brankáře. Jiránkovi totiž sjela střela z hokejky přímo na hůl Tomáše Harkabuse, který z prostoru mezi kruhy propálil Tomáše Krále a poslal duel do minimálně dvacetiminutového přídavku. PRODLOUŽENÍ MĚLO GRÁDY Ani dvacet minut ale nakonec nestačilo. Už v první nastavené periodě se však děly věci. Dukla, vědoma si, že jediný gól by jí ukončil sezónu, se tlačila za rozhodující trefou, v litoměřické kleci však kraloval Tomáš Král. V závěru prvního prodloužení se do sebe po mele před hostující brankou pustili Patrik Marcel a Daniel Kolář, nakonec slavil domácí bijec. Nejdůležitější úspěch večera si ale nakonec připsali hosté. Ve druhé nastavené dvacetiminutovce se totiž k odraženému kotouči dostal Jan Strejček, jenž působil dříve v Litoměřicích, a poslal sérii k sedmému duelu zpět do Jihlavy. O postupujícím do semifinále se tak rozhodne v úterý, na Vysočině je start tradičně v 17.30. Hokej, Chance liga, čtvrtfinále, play-off, 6. zápas:

Stadion Litoměřice – Dukla Jihlava 2:3 po 2. prodloužení (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0, 0:1p)

Branky a nahrávky: 32. Válek (Miškář, J. Holý), 45. L. Stehlík – 16. Pekr (Čachotský, Dundáček), 59. T. Harkabus (Jiránek, Čachotský), 89. Strejček (Illéš, Jiránek)

Rozhodčí: Šindel, Zubzanda – Jindra, Kotlík. Vyloučení: 6:8 + Marcel (LTM) a Kolář (JIH) 10 min (hrubost). Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 47:39. Hráno bez diváků.

Stav série: 3:3.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král (A. Beran) – Marcel, Baláž, Výtisk (C), J. Holý, Jebavý (A), Kremláček, Háva – T. Svoboda, Miškář, Procházka – Berka, Toman, Válek – L. Stehlík, Urban, Konečný – Jindra, Jícha, Jánský.

HC Dukla Jihlava: Žukov (Jan Brož) – T. Černý, D. Kolář (A), Dundáček, Strejček, Bilčík, Mareš, Eliáš – Jiránek, Fronk, Illéš – Čachotský (A), Skořepa (C), Vítězslav Brož – T. Harkabus, M. Zadražil, Pekr – T. Havránek, Lichanec, Juda. Rozhodčí: Šindel, Zubzanda – Jindra, Kotlík