„Důležité bylo, že jsme se šedesát minut drželi plánu, se kterým jsme tam jeli,“ vypíchl klíč k úspěchu trenér Daniel Tvrzník. „Určitě nám pomohly dvě branky v úvodní třetině. V té druhé jsme se dostali pod tlak, ale paradoxně se nám povedlo odskočit na 4:0,“ pokračoval v hodnocení.

Stadion odolal jak tlaku Jihočechů, tak kotli vyprodané arény, v níž hnalo Motor téměř šest a půl tisíce diváků. Tvrzníkova družina ubránila všech osm přesilových her soupeře, naopak sama dvakrát udeřila v oslabení a jednou zužitkovala vlastní početní výhodu.

Kališníci dokázali posbírat už 13 bodů, jediný zápas, v němž nebodovali, byla domácí blamáž s Havířovem (1:5). V sobotu přiletí do Kalich arény prostějovští Jestřábi. „Je to zkušené mužstvo s velkou ofenzivní silou, ale doma chceme samozřejmě vítězit. Musíme odčinit ztracené body s Havířovem,“ pravil nekompromisně Tvrzník. „Nevíme ještě, v jaké sestavě do zápasu půjdeme, protože nás zase trochu trápí zranění, ale rozhodně chceme bodovat,“ dodal. Sobotní duel má začátek tradičně v 17 hodin. (db)

Hokej, Chance liga, 7. kolo:

Č. Budějovice – Litoměřice 2:6 (0:2, 0:2, 2:2).

Branky a nahrávky: 49. Šimánek (Přikryl), 52. Doležal (Přikryl) – 17. Pavlas (Voženílek, Korkiakoski), 20. Voženílek, 27. Mlčák (Pavlas, Střondala), 39. Kadlec (Pavlas, Mlčák), 51. Marcel, 58. Marcel.

Rozhodčí: Pavlovič, Souček – Pechánek, Roischel. Vyloučení: 4:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 6421. Střely: 27:24.

Litoměřice: Š. Lukeš – Pavlas, Mlčák, Marcel, Kukla, Šalda, Strejček, Dajčar – Voženílek, Korkiakoski, Kangas – Beran, Střondala, Jánský – Šik, Vitouch, M. Kadlec – D. Sklenář, Štohanzl, Svoboda.