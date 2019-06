Všichni patří mezi ročníky 2000 či 2001 a řadí se tak k hráčům projektu Dukla. V následujících týdnech se pokusí přesvědčit trenéry Bruka a Tvrzníka, že mají na to být stabilními členy kádru.

„Všichni jsou to hráči širšího kádru reprezentace do dvaceti let, které nám zapůjčily jejich mateřské kluby. U nás stejně jako další hráči zabojují o své místo v sestavě,“ řekl pro klubový web sportovní manažer klubu Miroslav Přerost. Střondala, jenž odehrál loni tři duely i za reprezentaci do 20 let, a Mlčák patří Kometě Brno, Vitouch je odchovancem pražské Sparty.