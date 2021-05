Sportujte s kališníky: Děti se mohou hýbat pod vedením profesionálního kouče

Hokejový klub Stadion Litoměřice připravil unikátní akci pro děti od 4 do 8 let. A zúčastnit se jí mohou úplně všichni, i ti, kdo hokej nehrají, nebo nejsou členy klubu. "To, že nebudete chtít hrát hokej nevadí. Důležité pro nás je, že se chcete hýbat," zve všechny zájemce šéftrenér mládeže Stadionu Vladimír Domin, jenž tréninky povede.

Stadion Litoměřice ilustrační, hokej ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Právě Domin se živí jako profesionální trenér, který pracuje s mládeží u kališníků. "Rádi bychom dětem dopřáli možnost sportovat. Kvůli pandemii koronaviru a opatřením s tím spojeným nebylo možné, aby mládež v uplynulých měsících vyrazila za sportem, nyní bychom jim to rádi vynahradili. Dáváme jim jedinečnou možnost se znovu pořádně rozhýbat," láká kouč. "Vůbec nevadí, že nejste součástí klubu nebo že nehrajete hokej. Vítaný je každý, kdo si chce zasportovat," dodává. Kališníci vítají další posilu. Z Českých Budějovic přichází Roman Přikryl Přečíst článek › Účastníkům se budou věnovat i trenéři dalších mládežnických kategorií, v plánu je zajímavý program. "Atletická i gymnastická průprava, soutěže," vyjmenovává Domin. První trénink je na programu už v úterý od 16 hodin, další budou následovat každé úterý a čtvrtek. Akce se budou konat na venkovním hřišti u plaveckého bazénu v Litoměřicích. Jsem hrdý na náš úspěch, říká šéf kališníků Daniel Sadil Přečíst článek › Na celou videopozvánku se podívejte zde: Zdroj: Youtube