Letní období bylo spojené především s volbou nového předsedy Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Nové vedení svazu následně zastavilo projekt Dukla v Litoměřicích. Co to pro Stadion znamená? Hned po volbách bylo jasno, že projekt Akademie ČSLH U20 je mnohým trnem v oku a jeho budoucnost je nejistá. My jsme s tím počítali a snažili jsme se připravit varianty fungování bez podpory ČSLH. To se nám, věřím, povedlo a sezóna je zajištěna. Snažíme se, aby chod klubu fungoval bez omezení a výrazných změn.

Je podle vás šance, že by se tento projekt někdy obnovil? Třeba i v jiném klubu?

Hlavní myšlenka projektu rozhodně není špatná a pokud se svaz rozhodne ji někde obnovit, určitě to bude ku prospěchu mladých hráčů. Nemyslím si však, že by to bylo v Litoměřicích. My se budeme soustředit i nadále na práci s mladými hráči, kteří v kombinaci se zkušenými dokážou vytvořit konkurenceschopný tým, což jsme potvrdili i v minulé sezoně. Dle mého názoru nejde postavit tým pouze z hráčů juniorského věku, je potřeba k nim přidat i zkušenost. Jednáme a budeme jednat s extraligovými kluby a řešit případnou spolupráci do dalších sezón.

Promítlo se ukončení tohoto projektu nějak do skladby kádru či realizačního týmu?

V současné době nikoliv, kompletní tým zůstal stejný, nikdo nás kvůli ukončení projektu neopustil. V sestavě je stále mnoho mladých hráčů, naopak jsme dokázali tým ještě posílit, stejně tak jsme posílili trenérské obsazení u dětí.

Je nějaký post nebo typ hráče, na kterém byste ještě rádi zkvalitnili tým?

Těsně před začátkem sezóny se podařilo z Litvínova na celosezónní hostování získat našeho odchovance Přemysla Svobodu, o kterého jsme velmi stáli. Dále se k nám ještě připojil obránce Dalimil Mikyska z Karlových Varů. Tím je kádr uzavřen a další změny by připadaly v úvahu až v případě zranění či jiných problémů. Máme také některé hráče na střídavé starty, které můžeme využít, a je možné, že se někdo v brzké době v sestavě objeví.

Jak jste byli spokojeni s přípravou, v níž jste prohráli pouhá dvě utkání?

Výsledky přípravy se snažíme nepřeceňovat, ať už jsou příznivé nebo naopak. Stejně je tomu i letos. Týmy si zkouší různé varianty sestav, dávají příležitost hráčům na hraně, a ta kvalita nemusí vždy reflektovat skutečnost v mistrovských zápasech. Ale nebudu zastírat, že jít do sezony s povedenou přípravou je rozhodně příjemnější pocit než vše prohrát. Ale kromě výsledků mě velice příjemně překvapil počet diváků na domácích zápasech. Ve srovnání s minulými sezonami to byla opravdu radost a pokud nám výsledky vydrží, tak jsem přesvědčený, že letos budeme atakovat rekord návštěvnosti na domácích zápasech.

V Ústeckém kraji jste poslední prvoligový zástupce. Myslíte, že to ještě posílí zájem o hokej v Litoměřicích?

V okolí zůstali vlastně pouze dva zástupci v profesionálních soutěžích – extraligový Litvínov a my. Svědčí to také o tom, že dělat profesionální hokej v tomto regionu není vůbec jednoduché, ta ekonomická situace potenciálních partnerů není dobrá, což samozřejmě doléhá na kluby, které bojují s financemi. Na druhou stranu se logicky rozrostl počet regionálních týmů ve druhé lize, kde budou častá derby a úroveň rozhodně nebude špatná. Přál bych si, aby si diváci z těchto měst našli cestu i k nám, ale nemyslím si, že by to bylo na pravidelné bázi, spíše jen pokud utkání bude něčím zajímavé. My každopádně musíme udělat vše pro to, abychom letošní ročník po sportovní stránce zvládli a nemuseli se obávat bojů o udržení. Přímý sestup je pro řadu klubů velkým strašákem. Jsem rád, že většina klubů má podporu jak z měst, tak i od Ústeckého kraje.

Tématem nejen pro sportovní kluby jsou také rostoucí ceny energií. Jak moc to ovlivňuje váš klub?

Co se týče Kalich Areny, tak tam stále jednání probíhají, nyní je velkým tématem zastropování cen energií. Aktuálně se rostoucí ceny projevují ale ve všech ostatních oblastech. Extrémně vzrostly náklady na dopravu, značný je nárůst cen sportovního materiálu, svůj vliv má také 30% zvýšení odměn pro rozhodčí. Zdražilo se prakticky všechno, stejně tak jako v normálním životě, bavíme se v řádech statisíců. Na některých místech je tedy nutné začít šetřit, protože k růstu některých nákladových položek došlo až po sestavení rozpočtu. Ten jsme již museli upravit kvůli ukončení projektu, nyní operativně reagujeme na změny nákladů.

Budete tedy muset někde škrtat?

Určitě nechceme nic krátit u mládeže, pokud to nebude bezpodmínečně nutné. Chceme dětem zajistit profesionální tréninkový proces a servis, na který jsou zvyklé. Myslím si, že u dětí a mládeže nastavujeme stále vyšší a vyšší standard a tento trend chceme udržet.

Loni jste vyhráli celou základní část, dá se tento úspěch zopakovat? Jaké jsou reálné ambice pro letošní sezónu?

Minulá sezona byla výjimečná a podařil se nám velký úspěch. Řada hráčů poté odešla, ale já jsem přesvědčený, že nově příchozí hráči je dokážou ve velkém rozsahu nahradit. Nechci tím tedy říct, že útočíme opět na vítězství v základní části, ale účast v play-off je pro nás reálným cílem. Budování nového týmu nás provází každou sezonu, vždy u nás někdo vyskočí a sáhne po lukrativní nabídce odjinud. Samozřejmě jsou kluby, se kterými se nemůžeme pouštět do závodů o hráče, ale snažíme se je nahradit podobně kvalitními hráči, kteří u nás dostanou tu správnou roli a prostor předvést své dovednosti.

Jsou nějaké novinky či zajímavé akce, na které se fanoušci mohou těšit v této sezóně?

Plánujeme návrat přestávkových soutěží na ledové ploše, které jsme v minulé sezóně kvůli covidovým protokolům vynechali. Okolo Vánoc určitě připravíme další charitativní akce. Měli jsme možnost podílet se na pořádání NHL Global Fan Tour, během které jsme uspořádali i autogramiádu a grilování pro fanoušky.