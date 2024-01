Špatný výkon, uznal Ptáček. Kališníci na Kolín neměli

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Nevím jestli pod dojmem, že hrajeme s mužstvem pod námi. První třetina byl úplně špatná, druhá také," líčil po utkání asistent domácího trenéra František Ptáček.

„Poslední dvě střídání ve druhé periodě už měla nějaké hokejové parametry. Byla tam snaha o tlak před brankou a dostat puk do sítě. Tajně jsem doufal, že na to ve třetí třetině navážeme, ale byli jsme v předbrankovém prostoru slaboučcí a vůbec jsme gólmana nezaměstnali. Nemohli jsme dát gól, proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Soupeř zaslouženě vyhrál," pokrčil zklamaně rameny.

OBRAZEM: Zimní příprava začala i fotbalistům Brozan

Hokej, Chance liga:

Stadion Litoměřice - Kolín 0:2 (0:1, 0:0, 0:1

Branky a nahrávky: 10. Koukal (Chalupa), 57. Chalupa (Sýkora).

Rozhodčí: Bejček, Zeliska – Kokrment, Sýkora. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Střely na branku: 30:30. Diváci: 831.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň – Černohorský, Jebavý, Husák, Tůma, Aubrecht, Rajgl, Benda – Ton, Jícha, Sihvonen – Korkiakoski, Plos, Costa – Kordule, Kuťák, P. Svoboda – Cikhart, Hrabík, Senčák.