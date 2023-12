Souboj třetího týmu s pátým ve druhé nejvyšší hokejové soutěži sliboval zajímavou podívanou. To se nakonec splnilo, v třaskavé bitvě v Litoměřicích se nakonec z výhry 5:3 radovali prostějovští Jestřábi.

Pietní místo u Kalich Arény za trenéra mládeže Václava Rubeše | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Ještě před utkáním byl na programu smutný okamžik, klub uctil památku nedávno zesnulého trenéra mládeže, konkrétně 7. třídy, Václava Rubeše, jenž podlehl krátké těžké nemoci.

Samotný duel rozhodly především přesilové hry, rozhodčí museli udělit celkem sedmnáct dvouminutových trestů. Oba týmy se v početní výhodě dokázaly třikrát prosadit, hosté ale navíc přidali i gól z trestného střílení a další zásah navíc, což jim zajistilo plný bodový zisk.

Velká rána pro litoměřický hokej. Zemřel mladý trenér mládeže Václav Rubeš

"Věděli jsme, jaký soupeř přijede, věděli jsme, jaké měl problémy. Začátek byl výborný z naší strany, nepodařilo se nám vstřelit branku a postupem času začal Prostějov ukazovat své kvality," líčil asistent domácího trenéra František Ptáček. "Dokázal, že jakmile my uděláme chybu, on ji potrestá. Dali góly z přesilovek, dali góly z našich individuálních chyb a i když to utkání naoko vypadalo slušně, tak hosté v těch důležitých momentech dominovali a zaslouženě vyhráli."

Kališníci tak přišli o bronzovou příčku, z níž spadli až na pátý stupínek, o místo výš se posunul jejich protivník. Další duel je na programu v sobotu, kdy čeká Severočechy výlet do Vsetína.