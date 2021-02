Oba severočeští zástupci mohou říct, že jde o oblíbené soupeře. Kališníci totiž proti Slavii uspěli ve třech posledních soutěžních duelech, navrch vyhráli i během letošní letní přípravy. První vzájemný ligový duel v této sezóně se hrál teprve 6. února, Stadion si z Prahy přivezl výhru 4:2.

V domácím prostředí, kde však bude postrádat některé reprezentanty do 18 let, kteří se účastní přípravného kempu před dubnovým MS, shodou okolností také v Kalich aréně, budou Litoměřice skládat reparát za víkendového kanára v Jihlavě (0:6). To byl však jen ojedinělý výpadek v jinak skvostné bilanci, díky níž se Severočeši v tabulce vyšplhali i přes Pražany až na osmou příčku. Sešívaní sice v posledních dvou kolech zastavili sérii porážek, porazili však trápící se Kadaň a Kolín. Souboj soků, které dělí v tabulce pouhý bod, odstartuje v 17 hodin.

O hodinu později začne souboj ústeckých hokejistů na ledě Kladna. Také pro Slovan jde v případě Středočechů o relativně oblíbeného soupeře. Ostatně i zde stačí zabrousit na necelé tři týdny staré měření sil, kdy na hraně předkola bojující Ústí sesadilo hvězdný soubor v čele s Jágrem či Plekancem z pozice lídra tabulky, když doma zvítězilo 2:1. Že nejde o náhodu potvrzují i těsné výsledky z předloňské sezóny, loni hrálo Kladno v extralize, kdy Slovan dvakrát padl o jediný gól, potřetí dokonce dotáhl zápas do prodloužení. Před třemi lety pak žlutomodří doma deklasovali Rytíře 6:0, před pěti lety dokonce slavili jako postupující z předkola play-off senzační vyřazení kladenského celku ve čtvrtfinále.

Pro Kladno však bude hrát domácí prostředí, jejich soupeř venku tápe. Tři body přivezl jen v úvodním kole ze Slavie, v prosinci z Havířova a v únoru z ledu tápající Kadaně. Zvítězit nedokázal ani na ledě předposledního Šumperka, právě prolomení této bilance tak bude klíčem k úspěchu. Ten by Machova družina potřebovala jako sůl, drží totiž poslední místenku do předkola se čtyřbodovým náskokem na Benátky nad Jizerou.