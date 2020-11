Hokejisté Litoměřic vyrazili dnes (v sobotu) ráno na dvouzápasový zájezd do Slezska. Kouč Daniel Tvrzník rezolutně prohlásil, že jeho tým musí získat zpět ztracené body ze Vsetínem a s Jihlavou, a cílem tak je přivézt šest bodů.

Hokejisté Litoměřic ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Kališníci nastoupí nejprve v sobotu v Havířově, druhý víkendový den pak na ledě ostravské Poruby, která v létě mocně posílila a patří ke spolufavoritům soutěže. "Asi by bylo diplomatičtější říct, že si jedeme minimálně pro tři body, ale nebuďme alibisté.Ve dvou zápasech po restartu jsme ztratili všechny body, které teď chceme zpátky. Momentálně máme dost silný tým na to, abychom dokázali obě utkání vyhrát," zdůraznil i přesto, že jeho tým vyrazil na cestu až v sobotu brzy ráno. "Je to dlouhá štreka, ale věřím, že se to na nás nepodepíše. Přespíme pak v Ostravě, takže do druhého duelu budeme mít podobné podmínky, jako domácí Poruba."