Hokejisté Litoměřic zahájili semifinálovou sérii play-off vítězně. V prvním zápase udolali na domácím ledě Berany ze Zlína 2:0. Druhé utkání se hraje ve středu 20. března od 17.30 opět na severu Čech.

Rozhovor s Filipem Kuťákem. | Video: hclitomerice.cz

Vyrovnanému duelu dlouho kralovali brankáři. Litoměřický Oldřich Cichoň nakonec zlikvidoval všech 41 střel Zlína a připsal si vychytanou nulu. Navíc si připsal celou asistenci.

Prvního gólu semifinálové série se fanoušci v Kalich Areně dočkali ve 49. minutě. Puk se dostal na modrou čáru k Jakubu Tůmovi, který bez váhání vypálil. Letící kotouč šikovně tečoval Petr Ton a Daniel Huf lovil puk ze své branky.

V čase 52:44 se Kalich Arena otřásala v základech znovu. Petr Ton našel před brankou uvolněného Filipa Kuťáka, který bekhendem zasunul kotouč za roztaženého Hufa.

„Těžké utkání, Zlín je kvalitní soupeř. Já jsem se na ten souboj těšil, kluci asi taky. Na ledě to úplně nebylo vidět, myslím si, že naši hráči byli nervózní. Rád bych řekl, že to postupem času zmizelo, ale první dvě třetiny určitě nebyly dobré. Ta třetí byla malinko lepší, že jsme využili minimum šancí, které jsme měli a dali dvě branky. Celkově ten zápas nebyl ideální, ale pro nás první bod v sérii a za to jsme rádi," řekl litoměřický trenér František Ptáček.

HC Stadion Litoměřice - HC Berani Zlín 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 48:57 Ton (Tůma, Svoboda; 5/5), 52:44 Kuťák (Ton, Cichoň; 5/5). Rozhodčí: Svoboda, Valenta – Maštalíř, Roischel. Diváci: 1650. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Střely na branku: 31:41 (8:14, 11:13, 12:14). Zblokované střely: 14:17. Vhazování: 26:27. Průběh utkání: 2:0.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň – Jebavý, Tůma, Pavlák, Krutil, Husák, Černohorský, Benda – Žmola, Jícha, Costa – Ton, Kuťák, Svoboda – Plos, Korkiakoski, Sihvonen – Hrabík, Vitouch, Cikhart.