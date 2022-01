Tři body pro Litoměřice a bod pro Ústí nad Labem. To je sumář středečního kola I. hokejové ligy. Zatímco kališníci dál vítězí, i když herně poslední zápasy neexcelují, Slovan sice body také sbírá, ale potřeboval by jich víc. „Mrzí nás, že jsme nedokázali v prodloužení vstřelit rozhodující gól my, jelikož teď potřebujeme co nejvíce bodovat,“ byl si po domácí porážce 2:3 se Sokolovem vědom i asistent trenéra Ústí nad Labem Jaroslav Roubík.