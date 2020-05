Jak se nečekaný přestup zrodil?

Skončil jsem ve Vítkovicích a pan Král (pozn.: předseda českého hokejového svazu) se mě ptal, jaké mám plány dál. Řekl jsem mu, že bych rád s hokejem pokračoval a on mi vnukl tuhle nabídku.

Přemýšlel jste dlouho?

Ne, netrvalo to ani týden a domluvili jsme se. Já tu nabídku přijal.

S čím do Litoměřic jdete?

Za extraligou jsem udělal tlustou čáru a tohle angažmá beru jako novou výzvu, další etapu kariéry.

Novou štaci máte na druhé straně republiky…

Mluvili jsme o tom doma, probírali to s rodinou a dospěli k názoru, že to půjde.

Zvažoval jste i nabídky z extraligy?

Určitě ano, ale ta situace je letos kvůli koronaviru specifická, nic se neděje, nehýbe, každý vyčkává. Teď se neví, zda se bude sestupovat nebo ne, samé handrkování. I to mému rozhodnutí nahrálo.

Není tedy "litoměřické řešení" jen z nouze ctnost?

To určitě ne, kdybych neměl motivaci, nešel bych do toho. Naopak, stojím před novým úkolem a to lépe se na něj musím připravit. Jak jsem říkal, doufám, že na konci budou spokojeni všechny zainteresované strany.

Stadion zahájí přípravu 25. května. Budete už na severu Čech nebo budete mít individuální plán?

Na ten první týden tam přijedu a nějak se domluvíme. Určitě však nechci v Litoměřicích začít až v době, kdy se půjde na led.