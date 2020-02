Nedávno jste se vrátil do Litoměřic jako soupeř v dresu Vsetína. Jaké byly pocity?

V Litoměřicích jsem vyrostl, vracím se sem rád. Je to moje rodné město, mám tady rodinu.

Letošní sezónu už jste začal na Kladně, s nímž jste okusil i extraligu..

Zahrál jsem si ji poprvé v životě. Byl jsem rád, že jsem dostal možnost tam být.

Pak jste se ale přesunul do Ústí nad Labem, které s Kladnem spolupracuje. Jak se vám dívá na tabulku, v níž je Ústí skoro u dna?

K tomu se nechci moc vyjadřovat. Letošní sezóna se moc nepovedla, ty výkony nebyly dobré.

Máte i přesto nějaké hezké vzpomínky na Ústí?

Dostal jsem tu první profesionální smlouvu, to znamená příležitost ukázat, co umím. Takže mám i hezké vzpomínky, ale musím se opakovat, letošní sezóna se nevyvedla.

Teď si můžete spravit chuť se Vsetínem, jenž hraje o přední příčky. Pociťujete rozdíl?

Musím si především zvyknout na trošku jiný hokej než jsem hrál v Ústí, je zapotřebí přizpůsobit se jinému stylu hry, který Vsetín hraje. Ale věřím tomu, že to zvládnu a bude to v pohodě.

Líbí se vám město?

Vsetín je hezké město, je podobně velké jako jsou třeba Litoměřice. Jen je tam trošku větší zima.

Jaké jsou cíle valašského klubu, za který nyní hrajete?

Každý chce bojovat o extraligu a hlavně do ní postoupit. Budeme poctivě trénovat, abychom byli připraveni, až v březnu play-off vypukne.

Stihli Vás už vsetínští fanoušci něčím překvapit?

Ještě jsem neměl možnost zažít domácí zápas, ale vím, že fanoušci jsou skvělí. (rozhovor probíhal ještě před domácím zápasem Vsetína s Chomutovem, pozn. autora)

Vybavíte si zápas, kdy jste do Vsetína přijel jako hráč soupeře?

Atmosféra je tam jiná, neboť fanoušci svůj milovaný klub bouřlivě podporují a soupeř to tam nemívá lehké.

AUTOR: JAKUB VÍTEK

Odbočme trochu. Slyšel jsem, že rád hrajete stolní tenis, je to pravda?

S mým kamarádem Martinem Pěnkou opravdu hrajeme příležitostně stolní tenis a on vždy brečí, když vyhraju. Bohužel se to moc často nestává, musím na sobě zapracovat a konečně ho někdy už porazit. (smích)

V minulosti jste absolvoval zkoušku u třineckých Ocelářů, jak na to vzpomínáte?

Byla to zkušenost, za kterou jsem vděčný.

Tempo Chance ligy je neúprosné, máte nějaký volný čas?

Volný čas se snažím trávit s rodinou. Mám malé dítě, kterému se chci maximálně věnovat.

Uplynul měsíc od vánoc. To jsou svátky, kdy člověk nemá moc možností hlídat si správnou životosprávu. Podepsalo se to na Vaší váze?

My jsme měli jen dva dny volna, takže čas přibývat na váze nebyl, naštěstí. (smích)