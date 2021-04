Kališníci nevstoupili do rozhodující partie nejlépe, na jejich hokejkách byla znát nervozita. Několik úvodních šancí domácích ještě pokryl Tomáš Král, jenž čelil celkem 34 střelám, ve 14. minutě ho však nechytatelnou střelou zpoza obránce překonal Tomáš Havránek. Severočeši se probudili až během přestávky, do druhé periody vstoupil daleko živější tým. Ten si svým pohybem vytvářel nejen šance, ale i nedovolené zákroky soupeře, jednu z přesilových her pak po tradiční souhře s Janem Holým zužitkoval snajpr Patrik Miškář.

To byla ale bohužel labutí píseň Stadionu. O pouhých 88 sekund později znovu nalomil jejich sebevědomí po propadnutí útočné trojice Skořepa, deset minut před koncem dokonal dílo zkázy opět Havránek. Hosté se sice srdnatě byli až do konce, viditelně jim ale docházely síly, a i přes téměř čtyřminutový risk bez brankáře už puk do sítě nedotlačili. V sérii tak prohospodařili tři mečboly, naopak Dukla předvedla skvělý obrat.

"Asi nás nakoplo to, že po čtvrtém zápase už na nás někteří hráči soupeře pokřikovali, ať se připravíme na dovolenou, ale my jsme se semkli," vylíčil po zápase jihlavský kapitán Josef Skořepa. "Do celé série jsme šli s velkým respektem, asi už můžeme přiznat, že to byl soupeř, kterého jsme opravdu nechtěli," přidal pohled z litoměřické strany Tomáš Král s odkazem na fakt, že v základní části nedali kališníci svému soupeři ani jeden gól. "Začali jsme ale skvěle, vedli jsme 3:1 na zápasy, pokusy na postup jsme měli tři. O to víc nás mrzí, že jsme to nedokázali dotáhnout. Myslím, že jsme byli hodně blízko, podle mě to chtělo v obou zápasech, kde jsme vedli 2:1, přidat třetí gól. Několikrát to tam skákalo na čáře, řekl bych, že pokud by se nám povedlo odskočit o dva góly, zlomili bychom je," litoval hostující brankář.

"Do zápasu jsme nevstoupili dobře, první třetinu jsme se z toho museli trochu zvedat. Je škoda, že ve druhé části, kdy se nám to povedlo, jsme z toho nevytěžili víc," pokrčil rameny během hodnocení sedmého mače. "Nemyslím, že by nám chyběly zkušenosti. Na to, jak máme mladý tým, jsme to odehráli excelentně, a všichni kluci, včetně mladíků, zaslouží absolutorium. Spíš nám v některých důležitých momentech scházelo trochu víc štěstí. A možná taky trocha sil v závěrečných pasážích těch posledních zápasů, protože jsme měli v nohách pět těžkých duelů se Sokolovem."

Pro tým Davida Bruka a Daniela Tvrzníka tak končí sezóna, která se dá ale i tak považovat jako úspěšná. Litoměřičtí v ní do posledního kola základní části bojovali o pátou příčku, v předkole pak vyřadili Sokolov, načež trápili jednoho ze spolufavoritů na postup do nejvyšší soutěže. Ten musel s kališníky až do sedmého duelu, nyní vyzve v semifinále Vsetín. Na Kladno čeká, místo Litoměřic, jimž začíná dovolená, Poruba. Semifinálové zápas se rozehrají v pátek.

Hokej, Chance liga, čtvrtfinále, 7. zápas:

HC DUKLA JIHLAVA – HC STADION LITOMĚŘICE 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. T. Havránek (Lichanec, Mareš), 30. Skořepa (Čachotský), 51. T. Havránek (Skořepa) – 29. Miškář (J. Holý, Procházka).

Rozhodčí: Pešina, Pražák – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 34:20. Bez diváků.

Konečný stav série: 4:3.

HC Dukla Jihlava: Žukov – T. Černý, D. Kolář, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – Jiránek, Fronk, Illéš – Čachotský, Skořepa, Vítězslav Brož – T. Harkabus, M. Zadražil, Pekr – T. Havránek, Lichanec, Juda.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Baláž, Výtisk, J. Holý, Kremláček, Jebavý – T. Svoboda, Miškář, Procházka – Berka, Toman, Válek – L. Stehlík, Urban, Konečný – Jindra, Jícha, Jánský – Soukup.