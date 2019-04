Na přípravný kemp do Hodonína a Turnaj čtyř zemí na Slovensku byli pozváni Daniel Dvořák, Otakar Šik, Dominik Sklenář, Vojtěch Kropáček, František Klejna, Přemysl Svoboda a Jan Dluhoš. Ze střídačky tým navíc jako hlavní trenér povede David Bruk.

Český celek čekají v Piešťanech zápasy s Finskem (11.4.), Ruskem (12.4.) a Slovenskem (13.4.). Z Litoměřic obohatili českou nominaci jeden brankář, dva obránci a čtyři útočníci, z nichž drtivá většina už letos za U19 hrála. Vedle hlavního kouče Bruka čítá realizační tým mimo jiné také další litoměřickou stopu – asistenta Miroslava Přerosta a trenéra brankářů Benjamina Sequense.

LITOMĚŘICKÁ BRANKÁŘKA NA KEMPU S REPREZENTACÍ

Brankářka osmé třídy litoměřického Stadionu Barbora Hromádková absolvovala svůj první reprezentační kemp v kategorii žen do 18 let. Pod vedením kouče Pavla Zuziaka, jenž ji vede i v Litoměřicích, dostala příležitost odchytat 29 minut proti Australankám.

„Již předchozí měsíc jsem měla jet na sraz reprezentace do 16 let, což bohužel nevyšlo kvůli mému zranění kolene. Jsem ráda, že jsem tedy měla možnost jet na tenhle sraz a jako druhá brankářka si zachytat za tým U18,“ svěřila se pro klubový web mladá hráčka, jejímž snem je zachytat si extraligu za Kladno a ráda by se podívala i do Ameriky.

HRAJE SE KALICH CUP

Pátý ročník mezinárodního turnaje Kalich Cup, jenž je určen pro hokejisty do 12 let, hostí od pátku do neděle litoměřická Kalich aréna.

„Stejně jako v předešlých letech se i letos zúčastní osm týmů, sedm družstev z Česka a jedno zahraniční,“ objasnil klub na svém webu. „Zatímco loni doplnila české celky trojice z Německa, Švýcarska a Rakouska, letos se mohou těšit na dánského soupeře.“ Jednotlivé celky nejprve odehrají základní skupiny, ve kterých změří síly každý s každým. Poté se bude pokračovat vyřazovacím způsobem až do finále. Hráči se mohou těšit i na zahajovací a závěrečný ceremoniál.

„Věříme, že mladé kališníky dorazí podpořit početné publikum,“ shodli se organizátoři turnaje. Kromě domácích Litoměřic se zde představí pražská Sparta, Liberec, Olomouc, rival z nedalekého Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Sokolov a dánský Esbjerg. Začíná se v pátek ve 13 hod., víkendové dny startují v 7 hod. Konec bude v neděli v 19 hod.