Šagát byl mezi devatenácti hokejisty starších 22 let, kteří dostali výpověď. „My starší jsme všichni dopadli stejně,“ hlesl 35letý slovenský útočník.

Během kariéry jste toho zažil už hodně. Setkal jste se někdy s něčím podobným?

Nikdy jsem se s tím nesetkal. I vzhledem k té karanténě kvůli koronaviru se jedná o výjimečnou situaci. Vše je jednou poprvé.

V současné kritické situaci vypovídají hráčům smlouvy i ostatní kluby…

Nevím, co na to říct. Klub prostě využil klauzuli ve smlouvě o vyšší moci, má na to právo… Důsledkem současně krize kluby přichází o hodně sponzorů a potřebují ušetřit. Na jednu stranu je to celkem pochopitelné. Co vím, tak Chomutov byl celou sezonu ve špatném ekonomickém stavu, takže to nikoho asi moc překvapilo. Škrty se teď dělají všude, práce není.

Do Chomutova jste se v lednu rozhodl jít i přesto, že klubu hrozila insolvence a dlužilo se hráčům ještě z extraligové sezony…

V té době jsem chtěl hlavně hrát a finance jsem extra neřešil. Ptal jsem se kluků a prý dostávali výplaty, klub jim doplácel i dluhy. Takže jsem na to moc nehleděl.

Před pěti lety jste zažil s Chomutovem postup do extraligy. To byly jiné časy, co?

Tehdy to bylo úplně jiné. Teď se to radikálně změnilo. V průběhu letošní sezony to šlo extrémně dolů. Ale já jsem tady celou dobu nebyl, takže bych se k tomu nerad vyjadřoval.

Teď jste bez příjmu. Bude to mít dopad na živobytí?

Jedná se o jeden měsíc a kousek března. Nějaké ušetřené finance mám. Navíc nám bylo slíbeno, že část března klub doplatí, tak budeme doufat.

Už řešíte, kde budete hrát příští sezonu, nebo je to v tuto chvíli předčasné?

Kluby teď smlouvy ani neřeší, mají jiné starosti. Až skončí stav nouze, pak se jednání rozjedou.