Litoměřičtí hokejisté prohráli po restartu Chance ligy i druhý zápas. Za domácí porážku 0:4 s Jihlavou může hlavně produktivita v přesilových hrách a také výkon kališníků.

Trenéři Litoměřic Daniel Tvrzník a David Bruk | Foto: Deník / Karel Pech

"Nepodařilo se nám využít ani jednu přesilovou hru, zatímco Dukla proměnila dvě, takže to je určitě jeden z důležitých prvků, které rozhodly o výsledku," pokrčil rameny trenér Stadionu Daniel Tvrzník. "Dalším je fakt, že se nám to utkání úplně nepovedlo. Po dobrém výkonu ve Vsetíně jsme si mysleli, že to takto půjde i doma, to se ale nestalo a na výkon z Valašska se nám nepodařilo navázat."