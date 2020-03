Hokejisté Stadionu porazili ve velmi důležitém zápase o přímý postup do play-off pražskou Slavii 6:3. Hostující trenér Miloš Říha prozradil, s jakými pocity se vracel do Litoměřic, kde dříve působil a jak vzpomíná na spolupráci s Danielem Tvrzníkem.

Trenér Slavie Praha Miloš Říha mladší | Foto: Deník / Karel Pech

Jak hodnotíte utkání s kališníky?

Věděli jsme, co je to za utkání. Myslím si, že rozhodla první třetina, kdy domácí hráli velmi dobře a my jsme bohužel byli nějakým způsobem svázaní. Po vstupu do druhé třetiny jsme byli lepším týmem, ale museli jsme dotahovat, což se nám nepovedlo.