Hokejový klub v Roudnici nad Labem chce uspořádat v srpnu dvě velké sportovní akce. Letní příměstský tábor a hokejový kemp. Na drill, mimo jiné pod taktovkou Jaroslava Kally, se lze hlásit na kontaktech uvnitř článku.

Hokejisté Roudnice (v modrém) | Foto: Deník / Radim Tuček

Podle harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit a dalších činností, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví, by se život na sportovištích měl vrátit do původního stavu osmého června. Právě od tohoto data se budou moci sportovci začít připravovat na nadcházející sezónu. To se týká také hokejového klubu v Roudnici nad Labem. Rozpis suché přípravy bude zveřejněn zhruba na začátku června.