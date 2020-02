Předseda klubu Vladimír Čichovský byl v hodnocení prvního utkání velice strohý. „Z naší strany šlo o neskutečně podceněné utkání. Neproměnili jsme řadu šancí, někteří hráči měli velice špatný přístup. I proto jsme dali šanci hráčům ze zálohy, kteří původně měli hrát jen kdyby nás bylo opravdu málo.“

Nyní čeká Roudnici odveta na domácím ledě. „Věřím, že si to hráči po utkání nejen s trenérem, ale i mezi sebou vyříkali, a že doma to bude úplně jiný zápas. Jednoznačně chceme srovnat sérii, ještě není nic hotové,“ burcoval před duelem, jenž může být poslední v této sezóně, pokud Roudnice neuspěje.

LOUČENÍ S LEGENDOU

Před zápasem, který začíná v 18.30, vzdá klub poctu Zdeňku Novákovi, který kvůli zdravotním komplikacím po dlouhých letech z klubu odchází. „Za elévy nastupoval tuším od roku 1956, je to patriot, který poté nastupoval i za naše áčko, pak hrál ještě ligu veteránů a nějaký čas zde i trénoval,“ objasnil Čichovský. „Nyní už bude pouze divákem, klub by mu ale chtěl poděkovat za vše, co pro roudnický hokej za ta léta udělal,“ dodal. Všichni diváci by tak měli na zápas dorazit s ideálně patnáctiminutovým předstihem. (db)

Hokej, semifinále krajského přeboru, 1. zápas:

Klášterec n. O. – Roudnice n. L. 10:2 (3:2, 2:0, 5:0)

Rozhodčí: Tichý, Folk – Armstark, Zítka. Vyloučení: 11:5. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 2:0. V oslabení: 2:1.

Roudnice (G+A): Fridrych – Brandejský, Kopecký, Křepelka, Kašička, Štosek, Kasal (0+1) – Pokorný (2+0), Čichovský L., Kuchař (0+2), Lauko, Kalla (0+1), Barcal, Vejl, VacekStav série: 1:0.Další zápasy: 19.2. 18.30, případně 22.2. 15.00