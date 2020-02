„Jsem z toho zápasu opravdu zklamaný,“ povzdechl si po utkání předseda roudnického klubu Vladimír Čichovský. Nemrzela ho jen porážka, ale i řada sporných výroků rozhodčích. „Dostali jsme dva desetiminutové tresty za fauly, které ani nebyly, naopak faul na našeho brankáře, který má teď vykloubené rameno, se ani nepískal. Musíme to vzít tak, jak to je,“ pokrčil bezmocně rameny.

Přesto se ale jen na výkon sudích vymlouvat rozhodně nechtěl. „My jsme zahodili spoustu šancí, bylo to pro nás smolné utkání. Štve mě ale ztráta dvou opor, které nám v play-off mohou citelně chybět,“ poznamenal. Domácí si vypracovali v úvodních dvou třetinách náskok 2:0, ten ještě navýšili v 55. minutě. Ačkoliv vzápětí snížil Tintěra, dvě další slepené trefy Klášterce během 20 sekund rozhodly. Gól Barcala půl minuty před koncem už nic neřešil.

Do semifinále proklouzly čtyři z pěti týmů základní části, sezóna tak skončila pouze Lovosicím. Louny vyzvou v semifinále rezervu Kadaně, Roudnice si zahraje znovu s Kláštercem. Díky porážce 2:5 ale bude začínat na ledě soupeře.

„Je to škoda, chtěli jsme začínat doma,“ pravil před sérií na dva vítězné zápasy Čichovský. Odstartovat by play-off mělo 22. února v Klášterci, pak se série přestěhuje do Roudnice. Případný třetí duel by se hrál opět u soupeře.

Hokej, krajský přebor, 20. kolo:

Klášterec n. O. – Roudnice n. L. 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Rozhodčí: Plachý – Beran, Kafka. Vyloučení: 5:9. Vyšší tresty: 0:2. Bez využití. V oslabení: 0:0.

Roudnice n. L. (góly + asistence): Kolařík (51. Fridrych) – Kolenatý, Brandejský, Křepelka, Tintěra (1+1), Kašička, Štosek, Pokorný (0+2), Čichovský, Kuchař, Laukio, Barcal (1+1), Vejl, Purma