Roudnice n. L. – Sice už se pravděpodobně z poslední příčky druholigové soutěže hokejisté HC Roudnice nezvednou, že by ale sezonu „zabalili“, to nehrozí ani náhodou.

Ilustrační foto.

Po výhře v derby nad Stadionem Litoměřice porazili v neděli tápající Děčín. Minutu a půl před koncem vedli o čtyři branky, hosté stačili jen snížit.

Roudnice zahájila parádně, na konci první minuty ji dostal do vedení nejlepší střelec Jakeš. Ve 26. minutě zvýšil náskok domácích Bříza, který ve 45. minutě přidal i svůj druhý gól v tomto severočeském derby. Když ve druhé polovině poslední třetiny zvyšoval na 4:0 Pořický, optimističtí příznivci domácího HC vyžadovali „bůra.“

Roudnický gólman Kolinger se v závěru mohl zlobit na spoluhráče, kteří pod dojmem jasného náskoku umožnili Děčínským snížit, takže si nulu nevychytal.

„Myslím si, že jsme dneska vyhráli zaslouženě. Byli jsme celý zápas lepším týmem. Bojovali jsme, což se nám vyplatilo. Bohužel v závěru už koncentrace nebyla taková, takže jsme dovolili soupeři snížit. Ale celkově nemám klukům co vytknout, odehráli dobrý zápas,“ chválil svěřence trenér domácích Svatopluk David.

Až do 59. minuty držel čisté konto. Pak ale dvakrát kapituloval. Přesto byl gólman Roudnice Jan Kolinger spokojený. „Závěr nám trošku utekl, když jsme dvakrát propadli. Dostali jsme jeden gól, vzápětí přišla chyba za bránou a přede mnou byli tři hráči. To už se toho moc dělat nedalo.“ Roudnice zůstala na poslední příčce, ze které se už dostane jen teoreticky, přesto nechtějí být její hráči v soutěži jen do počtu. „Čeká nás ještě nějakých osm utkání. Je jasné, že play off je vzdálené, ale budeme bojovat a chceme v dalších zápasech uhrát co nejvíce bodů,“ říkal po duelu strážce roudnické branky.

V neděli hraje Roudnice s týmem Klatov.

Roudnjice - Děčín 4:2

Branky a asistence: 1. Jakeš (Hataš), 26. Bříza (Vernek), 45. Bříza (Příhoda, Hataš), 51. Pořický (Příhoda). Vyloučení: 5:6. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Třetiny: 1:0, 1:0, 2:2. Rozhodčí: Vokřál – Krejsa, Ledinský. Diváci: 315.

Roudnice: Kolinger – Grin, Hataš, Švácha, Cafourek, Drahorád, Brožovský – Krastenics, Jakeš, T. Novák – Vernek, David, Bříza – Pořický, Vávra, Příhoda – Kutlák.