Reprezentační dvacítka se sjela na kemp do Litoměřic

Hokejová reprezentace do 20 let se sjela na reprezentační kemp do Litoměřic. Ten potrvá od středy až do neděle. Všichni nominovaní hráči se při příjezdu museli prokázat negativním testem na covid-19.

Kalich Arena. | Foto: archiv